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В Кремле прокомментировали сообщения о плане Макрона по переговорам РФ и Украины

Лейла Алиева
В мире
В Кремле прокомментировали сообщения о плане Макрона по переговорам РФ и Украины
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Кремле не получали никаких уведомлений о планах президента Франции Эммануэля Макрона по проведению мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, во время визита в Китай французский лидер действительно озвучивал некоторые пункты своего плана, однако до российской стороны они не дошли.

— До сих пор они нигде себя не проявили, эти элементы. Нам не известно о существовании какого-то французского плана, и, соответственно, ничего мы от французской стороны и не получали, — приводит его слова РИА Новости.

По данным Bloomberg, Макрон собирается предложить Китаю план по мирным переговорам между Россией и Украиной. Французский лидер уже поручил своему советнику Эммануэлю Бонну совместно с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ваном И поработать над реализацией основ для переговоров.

Нейросеть ChatGPT также написала проект мирного договора по Украине. В нем пять пунктов и одна «необходимость». Насколько жизнеспособен план искусственного интеллекта, в беседе с «Вечерней Москвой» оценил научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

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