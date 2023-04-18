Москва выставила на торги четыре точки общепита в Парке Горького
Столица выставила на торги четыре нестационарных торговых объекта под строительство общепита в Парке Горького. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
— Представители малого бизнеса смогут открыть новые точки общепита на территории Парка Горького в четырех нестационарных торговых объектах: павильоне с летней верандой общей площадью 132,7 квадратного метра и трех киосках по 8,8 квадратного метра каждый. С победителями подпишут договоры на пять лет, — он.
В объектах можно будет продавать выпечку, кондитерские изделия, чай, кофе, соки и другие безалкогольные напитки, а также горячие и холодные блюда из полуфабрикатов. Заявки на участие в торгах принимаются до 21 апреля, аукционы продут 26 апреля в онлайн-формате, передает официальный сайт мэра Москвы.
Также после проведения торгов в Парке Горького появится пункт проката спортивного и туристического инвентаря на Андреевской набережной. Помимо этого, здесь можно будет отремонтировать велосипеды, роликовые коньки и скейтборды.