Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москва выставила на торги четыре точки общепита в Парке Горького

Лейла Алиева
Город
Москва выставила на торги четыре точки общепита в Парке Горького
Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва
Ростов-на-Дону, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

Столица выставила на торги четыре нестационарных торговых объекта под строительство общепита в Парке Горького. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— Представители малого бизнеса смогут открыть новые точки общепита на территории Парка Горького в четырех нестационарных торговых объектах: павильоне с летней верандой общей площадью 132,7 квадратного метра и трех киосках по 8,8 квадратного метра каждый. С победителями подпишут договоры на пять лет, — он.

В объектах можно будет продавать выпечку, кондитерские изделия, чай, кофе, соки и другие безалкогольные напитки, а также горячие и холодные блюда из полуфабрикатов. Заявки на участие в торгах принимаются до 21 апреля, аукционы продут 26 апреля в онлайн-формате, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также после проведения торгов в Парке Горького появится пункт проката спортивного и туристического инвентаря на Андреевской набережной. Помимо этого, здесь можно будет отремонтировать велосипеды, роликовые коньки и скейтборды.

Общепит Москва Парк Горького
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нездоровая реакция на красивое тело

Александра Фадеева
Александра Фадеева

Как меняется столичный район «Марьина Роща»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто хотелось по-человечески

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Все мнения
О проекте