Дом на 362 квартиры построят по реновации в Царицыне

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

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В Царицыне по программе реновации возведут дом на 362 квартиры. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— Застройщику, Московскому фонду реновации, выдана вся необходимая разрешительная документация для начала работ. Ему предстоит построить монолитный жилой дом, состоящий из двух корпусов общей площадью более 30 тысяч квадратных метров, — сказал он.

В здании будут находиться 164 однокомнатных, 158 двухкомнатных и 40 трехкомнатных квартир. Фасады жилых корпусов оформят с использованием трехслойных панелей, облицованных пиленым кирпичом. Специалисты оформят входные группы с использованием витражного остекления.

Кроме того, в доме разместятся 11 лифтов. Входы в здание оборудуют охранными системами и системами тревожной сигнализации, а на въезде во двор будет поставлен шлагбаум. На прилегающей территории появятся спортивная и детская площадки, а также зона отдыха. Специалисты высадят кустарники и деревья, разобьют газоны и цветники, установят малые архитектурные формы, говорится на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Также стало известно, что в рамках программы реновации новый дом на 253 квартиры построят в Царицыне. Там появятся 50 однокомнатных, 185 двухкомнатных и 18 трехкомнатные квартиры.