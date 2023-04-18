Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мужчина в Подмосковье ограбил знакомого, находясь у него в гостях

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина в Подмосковье ограбил знакомого, находясь у него в гостях
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Подмосковье мужчина ограбил своего знакомого, находясь у него в гостях. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 18 апреля.

По ее словам, инцидент произошел в квартире жилого дома в Дзержинске. К 33-летнему местному жителю в гости пришел знакомый. В какой-то момент злоумышленник схватил кухонный нож и, угрожая им, отобрал у хозяина телефон, после чего сбежал с места происшествия. Сумма материального ущерба оставила 13 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В результате оперативно-разыскных действий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Дзержинска. Фигуранта заключили под стражу.

Другое разбойное нападение произошло в центре столицы. Молодые люди заказали в интернет-магазине дорогие сотовые телефоны, а потом напали на курьера, который их доставлял, и отобрали гаджеты.

Подмосковье Разбой Московская область Полиция МВД
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Александр Лосото
Александр Лосото

Счастье материнства дороже денег

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нездоровая реакция на красивое тело

Александра Фадеева
Александра Фадеева

Как меняется столичный район «Марьина Роща»

Все мнения
О проекте