Мужчина в Подмосковье ограбил знакомого, находясь у него в гостях

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Подмосковье мужчина ограбил своего знакомого, находясь у него в гостях. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 18 апреля.

По ее словам, инцидент произошел в квартире жилого дома в Дзержинске. К 33-летнему местному жителю в гости пришел знакомый. В какой-то момент злоумышленник схватил кухонный нож и, угрожая им, отобрал у хозяина телефон, после чего сбежал с места происшествия. Сумма материального ущерба оставила 13 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В результате оперативно-разыскных действий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Дзержинска. Фигуранта заключили под стражу.

Другое разбойное нападение произошло в центре столицы. Молодые люди заказали в интернет-магазине дорогие сотовые телефоны, а потом напали на курьера, который их доставлял, и отобрали гаджеты.