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Прорванную трубу с горячей водой починили в Новой Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Прорванную трубу с горячей водой починили в Новой Москве
Фото: mos.ru / Максим Денисов
Москва, поселение Московский, улица Татьянин Парк Карта всех событий

Утечка из прорванной трубы горячего водоснабжения в Новой Москве устранена. Об этом стало известно во вторник, 18 апреля.

Специалисты МОЭК отгородили поврежденный строителями участок теплосети на улице Татьянин Парк, а саму утечку устранили. В данный момент трубу ремонтируют. Как сообщает ТАСС, теплоснабжение домов обеспечено по резервной схеме.

Инцидент, о котором идет речь, произошел на улице Татьянин Парк, недалеко от дома № 2, строение 1. Из-за поврежденной трубы горячая вода вылилась на проезжую часть и тротуар.

Похожий случай произошел в Санкт-Петербурге. Из-за прорыва трубы посреди проезжей части на Дровяной улице провалился асфальт. В образовавшуюся яму упала машина, в которой находился мужчина с двумя детьми. В результате инцидента водитель с ребенком пострадали. Также ожоги получили спасатели, достававшие людей из западни.

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