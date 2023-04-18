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Банк «Санкт-Петербург» запустил новую программу лояльности для представителей малого и среднего бизнеса

Михаил Петров
Общество
Банк «Санкт-Петербург» запустил новую программу лояльности для представителей малого и среднего бизнеса
Фото: Freepik

Банк «Санкт-Петербург» запустил новую программу лояльности для бизнеса. В рамках программы за все покупки по корпоративным картам можно получить повышенный кешбэк, который возвращается на карту рублями, а не баллами.

Подключение клиентов к программе лояльности осуществляется автоматически при оформлении первой бизнес-карты с февраля 2023 года.

Тратить кешбэк можно на любые цели. Им можно оплачивать услуги банка, снимать наличными, оплачивать счета в ресторане, поездки на такси, мобильный интернет и так далее.

— Мы стремимся предлагать нужные бизнесу продукты. Бизнес-карты нашего банка воплощают в себе удобство, безопасность и скорость в управлении финансами. А сейчас это еще и ощутимая выгода. Новая программа лояльности поможет нашим клиентам автоматически получать бонусы от банка, копить их, и тратить на любые цели, — рассказал директор Департамента продуктов корпоративного бизнеса банка Дмитрий Туманский.

Карты банка для бизнеса привязаны к счету предпринимателя или юридического лица и предназначены для хозяйственных, представительских, командировочных и любых других бизнес-расходов компании, они могут использоваться и как обычные банковские карты.

Заказать карту можно через интернет-банк, в мобильном приложении банка, на сайте, в офисе банка или, позвонив в его контактный центр.

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