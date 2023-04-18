СМИ: Американского журналиста Дугана избили в московском метро

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Москва, метро Тверская Карта всех событий

Неизвестный напал на американского журналиста Джона Марка Дугана в московском метро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Уточняется, что инцидент произошел на станции «Тверская» в минувшую субботу, 15 апреля.

— В ходе конфликта злоумышленник ударил Дугана. У пострадавшего диагностировали ушибы, — рассказал источник РИА Новости.

Джон Марк Дуган является бывшим морпехом и экс-офицером полиции США. В 2016 году после преследования со стороны ФБР он попросил политическое убежище в России.

Другое нападение на журналиста съемочной группы программы «Вести. Дежурная часть» Петра Романова произошло зимой прошлого года.