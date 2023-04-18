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МИД РФ вызвал послов США, Британии и Канады из-за грубого вмешательства в дела страны

Никита Худяков
Общество
МИД РФ вызвал послов США, Британии и Канады из-за грубого вмешательства в дела страны
Фото: МИД РФ

Послы США, Великобритании и Канады вызваны в Министерство иностранных дел РФ из-за вмешательства в дела России и деятельности, не соответствующей дипломатическому статусу. Об этом во вторник, 18 апреля, заявили в российском дипведомстве.

— В связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу, в МИД вызваны послы США, Британии и Канады, — передает сообщение министерства ТАСС.

17 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления послов Великобритании, США и Канады, сделанные после оглашения приговора публицисту Владимиру Кара-Мурзе*, вмешательством во внутренние дела России. По ее словам, иностранные дипломаты своими высказываниями пытаются оказать давление на российское правосудие. Захарова назвала подобное поведение лицемерием.

В этот же день Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии по трем статьям Уголовного кодекса. Его обвиняли в государственной измене, распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ, а также в участии в деятельности нежелательной организации.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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