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Волочкова призналась, что в начале карьеры не имела задатков балерины

Ирина Игнатенко
Общество
Волочкова призналась, что в начале карьеры не имела задатков балерины
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Способности балерины можно развить, если не жалеть сил и заниматься с педагогом. Об этом рассказала балерина Анастасия Волочкова в эфире программы «Тет-а-тет с Марусей».

Артистка рассказала, что когда ей было пять лет, она увидела балет «Щелкунчик» в Мариинском театре Тогда у нее появилась мечта стать выдающейся балериной. Но когда она пришла в училище (ныне Академию Русского балета имени А. Я. Вагановой), педагоги сказали, что у нее нет физических задатков.

Балерина отметила, что у нее не было необходимой растяжки, гибкости, высоты прыжка. Волочкова пояснила, что ей пришлось долго работать с частным педагогом, ученицей Агриппины Вагановой Эльвирой Кокориной, чтобы добиться результата, передает «360».

— Являюсь примером того, что можно, не имея данных, стать балериной, развить эти данные. Когда общаюсь с ребятами, всегда стараюсь донести, что они могут стать еще лучше, — отметила Анастасия Волочкова.

Ранее балерина рассказала в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы», каким образом ей удается справляться с депрессивным состоянием.

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