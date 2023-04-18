Авиаэксперт Герасимов пояснил, могут ли отменить ограничения на провоз жидкости в ручной клади

Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»

Для больших российских аэропортов нет никаких преград для отмены ограничений на провоз жидкости в ручной клади. Такое мнение высказал бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.

Он напомнил, что ограничения были введены летом 2006 года по причине возросшей террористической активности на территории европейских стран. В ряде европейских аэропортов были обнаружены жидкие взрывчатые вещества. Тогда в России было принято решение ввести ограничения для ручной клади, действующие по всему миру.

Герасимов отметил, что в то время не было газовых анализаторов, которые могут установить состав жидкости. Сейчас во многих ведущих аэропортах они появились. Поэтому в настоящее время нет препятствий для отмены ограничений, передает НСН.

Общероссийское объединение пассажиров обратилось с просьбой в Минтранс отменить ограничение на жидкости в ручной клади на борту самолета. По действующим правилам в салон нельзя брать жидкость в таре объемом более 100 миллилитров, однако эксперты считают, что эта норма устарела, передает «360».

На фоне сокращения субсидирования билеты на внутренние авиарейсы могут подорожать на 15–30 процентов по сравнению с 2022 годом. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил заместитель министра транспорта России Игорь Чалик.