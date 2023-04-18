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В альянсе турагентств посоветовали поторопиться с бронированием жилья в Сочи

Ирина Игнатенко
Общество
В альянсе турагентств посоветовали поторопиться с бронированием жилья в Сочи
Фото: Unsplash

Владельцы квартир и апартаментов в Сочи, глядя на рост стоимости проживания в отелях, «подтягивают» свои цены до уровня гостиниц. Об этом рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Он отметил, что цены на отели выросли примерно на 30–40 процентов. Многим людям не по карману заезжать в отель — они арендуют дома или квартиры. Но владельцы недвижимости тоже начали повышать цены, поэтому затягивать с бронированием не стоит.

Эксперт уточнил, что цены для мая и июня уже не изменятся, однако он добавил, что отдых в середине и конце лета, а также в первые две недели осени будет дороже примерно на 20 процентов, передает ИА «НСН».

Аналитики также сообщили, что значительный рост туризма внутри страны в прошлом году повлиял на интерес россиян к покупке недвижимости в Сочи. Чаще всего это представляет собой инвестицию с целью последующей сдачи объекта в аренду туристам, передает ФАН.

Цены в гостиницах на майские праздники за год поднялись в 2–3 раза, самый большой рост наблюдается на Черноморском побережье. Об этом сообщили представители отрасли.

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