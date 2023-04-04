Проживание в отелях на Черном море на майские праздники подорожало в 2–3 раза

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Цены в гостиницах на майские праздники за год поднялись в 2–3 раза, самый большой рост наблюдается на черноморском побережье. Об этом сообщили представители отрасли.

— В этом году в городских отелях категории пять звезд увеличения стоимости размещения почти не произошло, в городских гостиницах три–четыре звезды цены увеличились на 5–7 процентов. При этом прибрежные высокобюджетные отели повысили стоимость размещения на 20 процентов, отели категории три–четыре звезды — на 7–15 процентов. Это связано со спросом и загруженностью объектов размещения, — рассказали в туроператоре «Алеан».

В туроператоре «Интурист» отметили, что быстрее всего растут цены в популярных объектах с подогреваемыми бассейнами. Рост составляет от 15 процентов до 2–3 раз. Самый большой рост зафиксирован в гостиницах на черноморском побережье, за исключением Крыма.

Самыми популярными экскурсионными направлениями на майские праздники являются Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Северная Осетия — Алания, Чечня, Дагестан, Архангельск, Татарстан и Байкал.

— Если говорить о пляжных и оздоровительных турах, то лидируют Сочи, Крым, курорты Краснодарского края и Кавказские Минеральные Воды, — рассказали в «Интуристе», передает РИА Новости.

Согласно данным аналитиков, спрос на внутренний туризм на майские праздники в этом году вырос вдвое по сравнению с 2022 годом. Россияне уже активно бронируют путевки. «Вечерняя Москва» узнала у руководителя турагентства Юлии Солис, где интересно и недорого отдохнуть на майские праздники.