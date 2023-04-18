Ургант пришел на празднование 11-летия «Вечернего Урганта»

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Телеведущая Алла Михеева разместила в соцсетях видео с празднования дня рождения шоу «Вечерний Ургант».

Внимательные пользователи заметили на кадрах Ивана Урганта. Телеведущий и юморист, одетый в зеленую рубашку и красную кепку, что-то весело обсуждал с коллегами.

Появление видео взбудоражило поклонников шоу. Пользователи стали задаваться вопросом, вернется ли «Вечерний Ургант».

— Когда ждать возвращения? — спросил один из подписчиков.

Накануне Урганта заметили на премьере фильма «Вызов». В ответ на вопрос журналиста телеведущий заявил, что его шоу обязательно вернется.

В свою очередь депутат Государственной думы Нина Останина выступила против возвращения Урганта в эфир в России. Парламентарий уточнила, что телеведущий ничем не отличается от других граждан, которые покинули пределы страны и начали критиковать решения властей.

При этом театральный деятель Эдуард Бояков в интервью телеведущему Вячеславу Манучарову разоблачил взгляды Урганта. По его словам, шоумен не должен работать на Первом канале, поскольку его мнение противоречит политике государства.