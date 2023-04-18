Общавшегося с Гершковичем пиарщика Ширшикова задержали в Екатеринбурге

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Правоохранители пришли с обыском к екатеринбургскому пиарщику Ярославу Ширшикову, который первым сообщил о задержании корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По информации издания, правоохранителей заинтересовали посты в Telegram-канале Ширшикова. В частности, он писал о том, что общался с Гершковичем о ЧВК «Вагнер». Кроме того, пиарщик нелестно высказывался об убитом военкоре Владлене Татарском, пишет канал.

«Коммерсантъ-Урал» уточняет, что Ширшикова задержали. По информации источника издания, его подозревают в оправдании терроризма из-за постов об убийстве Татарского. В частности, пиарщик назвал погибшего «отморозком» и заявил, что не испытывает «ни тени печали» из-за его смерти.

Американского журналиста Гершковича подозревают в том, что он шпионил в пользу правительства США. По версии следствия, Гершкович собирал информацию о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса.

Мужчину задержали в Екатеринбурге. Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста на два месяца.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Эвана Гершковича не просто подозревают в шпионаже, его «взяли с поличным».