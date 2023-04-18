Певица Ирина Дубцова посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту в Москве

Российская певица Ирина Дубцова высоко оценила работу столичного пункта отбора на контрактную службу. Об этом стало известно во вторник, 18 апреля.

— Я здесь в первую очередь как женщина, которая пришла с поддержкой, как мать и как гражданка нашей великой страны. Во-первых, я хочу отметить, как прекрасно все организовано для настоящих мужчин, которые пришли служить по контракту. Это касается того, что все автоматизировано, не нужно никуда бежать, разрываться, — заявила артистка.

По ее словам, она обняла и пожала руку каждому, кого «встретила на своем пути». Людям, решившимся пойти служить по контракту, она пожелала «вернуться живыми, здоровыми и с победой».

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал работу 3 апреля. Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Сам центр расположен по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1.

В пункте работают квалифицированные медики и профессиональные инструкторы. Врачи проверят состояние здоровья потенциального кандидата без углубленного обследования, но с учетом данных из его электронной медкарты.

Инструкторы проведут собеседование с кандидатом, по итогам чего определят его военную специальность. При этом, у каждого кандидата есть право выбора своей специальности. Кроме того, перед отправкой в зону СВО все новобранцы пройдут специальную профессиональную подготовку на полигонах Подмосковья.

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