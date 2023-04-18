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Спасатели ликвидировали нефтяное пятно на Москве-реке

Степан Жирнов
Происшествия
Спасатели ликвидировали нефтяное пятно на Москве-реке
Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ по Москве
Москва, Западный административный округ, район Кунцево Карта всех событий

Спасатели ликвидировали нефтяное пятно, образовавшееся на поверхности Москвы-реки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ во вторник, 18 апреля.

По данным ведомства, пятно нефтепродуктов было замечено в акватории Москвы-реки в районе Кунцево в 11:05. Длина его составила 350 метров, а ширина — 10.

Спасатели ликвидировали нефтяное пятно на Москве-реке Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ Москвы

На место происшествия прибыли катер, судно на воздушной подушке и передвижной водолазный мост. Специалисты установили боновые заграждения, после чего обработали пятно препаратом для ликвидации масляных загрязнений. Также спасатели извлекли источник пятна из реки.

Другое нефтяное пятно ликвидировали в районе Крымского моста. В работах были задействованы четыре специализированных судна коммунального флота ГУП «Мосводосток», а также судно-нефтемусоросборщик «Сетунь».

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