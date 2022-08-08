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Загрязнение на поверхности Москвы-реки ликвидировали

Лейла Алиева
Происшествия
Загрязнение на поверхности Москвы-реки ликвидировали
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица Крымский Вал, 9 Карта всех событий

Специалисты ликвидировали загрязнение на поверхности Москвы-реки в районе Крымского моста. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Уточняется, что в работах были задействованы четыре специализированных судна коммунального флота ГУП «Мосводосток». При этом поверхность воды обработали специальным сорбентом, который нейтрализует загрязнения, пишет Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Нефтяное пятно появилось у Крымского моста утром, 8 августа. Уточняется, что загрязнение было обнаружено в районе дома № 9 по улице Крымский Вал. Позже на место прибыло специализированное судно-нефтемусоросборщик «Сетунь».

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