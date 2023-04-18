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Депутат МГД Артемьев: Вложение в человеческий капитал — значимое направление в развитии импортозамещения

Евгений Силаев
Город
Депутат МГД Артемьев: Вложение в человеческий капитал — значимое направление в развитии импортозамещения
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Подготовка специализированных кадров сыграет важную роль в развитии импортозамещения. Об этом во вторник, 18 апреля, заявил депутат Московской городской думы, летчик-космонавт РФ Олег Артемьев.

— Это в прямом смысле инвестиции в будущее — в создание кадровой базы для технологического прорыва, устойчивого и адаптивного к внешним изменениям производственного сектора, — цитирует парламентария агентство городских новостей «Москва».

По его словам, ученые, изобретатели и предприниматели двигают технологии вперед. Поэтому необходимо создавать условия для реализации их талантов и возможностей, уверен депутат.

Артемьев напомнил, что в Москве работает техническая школа, где с 2021 года прошли обучение тысячи специалистов. В частности, они изучали самые современные направления: искусственный интеллект (ИИ), аддитивные технологии, микроэлектронику и другое.

Кроме того, 14 апреля стартовал прием заявок на компенсацию обучения сотрудников. В частности, речь идет об информационных и инновационных технологиях, о науке и промышленности, креативной индустрии и сфере услуг.

Председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко рассказал о программе компенсации обучения сотрудников. По его словам, это сможет открыть новые возможности для бизнеса.

Мосгордума импортозамещение Олег Артемьев
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