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Участников нападения на Брянскую область внесли в перечень террористов и экстремистов

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Участников нападения на Брянскую область внесли в перечень террористов и экстремистов
Фото: Pixabay

Росфинмониторинг внес Кирилла Канахина и Алексея Огурцова, которые подозреваются в нападении на село в Брянской области, в перечень террористов и экстремистов. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

В перечне указаны Канахин Кирилл Николаевич, родившийся 9 апреля 1982 года в Москве, а также Огурцов Алексей Романович, родившийся 3 сентября 1993 года в Рыбинске Ярославской области.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз 6 апреля сообщил, что порядка 20 украинских диверсантов попытались проникнуть на территорию России со стороны села Случовск. Российские вооруженные силы и подразделения приграничных войск нанесли им огневое поражение.

В конце марта МВД России объявило в розыск предполагаемого организатора нападения на Брянскую область Дениса Капустина*, а также Кирилла Канахина.

По данным ФСБ, Капустин является россиянином, который участвует в боевых действиях на стороне ВСУ. Летом 2022 года, согласно сведениям спецслужбы, Капустин организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области.

*Внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов.

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