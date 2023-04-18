Ребенок чуть не утонул во время занятий в бассейне на северо-западе Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, Северо-Западный административный округ, район Куркино Карта всех событий

На северо-западе Москвы ребенок чуть не утонул в бассейне во время сдачи нормативов. Об этом стало известно во вторник, 18 апреля.

Инцидент произошел 17 апреля в районе Куркино. 12-летний мальчик сдавал нормативы под присмотром тренера. Почти доплыв до конца дорожки, воспитанник секции потерял сознание и ушел под воду.

Тренер заметил произошедшее и нырнул за ребенком. Вытащив потерпевшего из воды, мужчина оказал ему первую помощь, после чего вызвал скорую. Мальчик пришел в себя еще до прибытия врачей, но его все равно госпитализировали. Как сообщил «МК», в скором времени его выпишут домой.

Другой инцидент произошел в квартире жилого дома на востоке столицы. Школьница уснула в ванной и чуть не утонула, однако подростка спас отец.