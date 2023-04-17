Московская школьница уснула в ванной и чуть не утонула

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Москва, Вешняковская улица Карта всех событий

На востоке столицы школьница попала в больницу после того, как уснула в ванной. Об этом стало известно в понедельник, 17 апреля.

Инцидент произошел в ночь на 17 апреля в квартире жилого дома на Вешняковской улице. Девочка гуляла с подругами и пришла домой поздно. Родители заставили ее сесть за уроки, которые она закончила только глубокой ночью.

Перед сном школьница решила принять ванну, однако в процессе девочка заснула и ушла под воду. Подозрительные звуки разбудили отца, который прибежал в комнату и увидел тонущего ребенка. Родитель достал пострадавшую и вызвал скорую помощь.

Школьницу госпитализировали, в настоящий момент ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщил «МК».

Другая трагедия произошла в подмосковной Дубне. Малолетняя девочка утонула в ванне с кипятком, пока мама была на работе. По данному факту было возбуждено уголовное дело.