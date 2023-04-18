МИД заявил протест послу Британии Броннерт из-за речи после приговора Кара-Мурзе

Фото: МИД РФ

Послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт заявили протест в Министерстве иностранных дел России в связи с выступлениями у суда после приговора политическому деятелю Владимиру Кара-Мурзе*. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

— Это рассматривается как грубое вмешательство в наши дела, — сказал Келин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, подобное решение было вызвано недавней демонстрацией, организованной «британцами, американцами и канадцами».

Оглашение приговора Кара-Мурзе накануне посетили 40 дипломатов из 25 стран, среди которых были США, Великобритания, Франция и Канада, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского городского суда.

17 апреля Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии по трем статьям Уголовного кодекса. Его обвинили в государственной измене, распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России, а также в участии в деятельности нежелательной организации.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.