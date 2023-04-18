Шульев стал главным режиссером Театра имени Вахтангова

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Главным режиссером Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова назначен Анатолий Шульев. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в Министерстве культуры России.

Отмечается, что Шульев является лауреатом премии «Молодые дарования России — 2015», учрежденной Минкультуры. Творческая биография нового руководителя театра включает в себя десять работ, передает ТАСС.

Шульев родился 22 ноября 1989 года во Владикавказе. В 2016 году он окончил Театральное училище имени Бориса Щукина.

Работы Шульева вошли в репертуар ведущих отечественных площадок. Среди них — Театр имени Вахтангова, Московский академический театр имени Владимира Маяковского и Московского драматического театра имени Александра Пушкина.

12 апреля режиссер Андрей Могучий покинул пост художественного руководителя Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, который он занимал с 2013 года. Новым руководителем театра теперь станет его директор Татьяна Архипова.