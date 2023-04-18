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Шведский производитель водки Absolut решил прекратить экспорт продукции в Россию

Евгений Жуков
Экономика
Шведский производитель водки Absolut решил прекратить экспорт продукции в Россию
Фото: Unsplash

Шведский производитель водки Absolut решил прекратить экспорт алкоголя в Россию на фоне критики, которая обрушилась на компанию после сообщения о возобновлении поставок. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщила генеральный директор компании Стефани Дюрру.

В своем заявлении она подчеркнула, что компания заботится о своих сотрудниках и партнерах, в связи с этим организация не может позволить себе подвергать «их массированной критике». По этой причине The Absolut Company «приняла решение прекратить экспорт своего бренда в Россию».

Дюрру отметила, что компания не сможет полностью предотвратить попадание своей продукции на российский рынок из-за серого рынка сбыта, который «вырос за последние месяцы и над которым компания не имеет никакого контроля».

О решении прекратить экспорт в Россию The Absolut Company объявила менее чем через неделю после того, как сообщила о возобновлении поставок продукции в страну.

Минпромторг расширил перечень продукции, которую поставляют в Россию по параллельному импорту. Перечень дополнен рядом брендов моторных масел, бытовой техники, косметики и парфюмерии, а также многих других товаров.

Алкоголь Бизнес Швеция Водка Россия
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