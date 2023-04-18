Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Движение поездов на МЦД-1 изменится с 22 по 24 апреля

Евгений Силаев
Город
Движение поездов на МЦД-1 изменится с 22 по 24 апреля
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

С 03:00 22 апреля по 03:00 24 апреля изменится расписание движения поездов на МЦД-1. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В частности, не будет движения поездов между Савеловским и Белорусским вокзалами. Более того, эти станции временно станут конечными.

Также на время действия ограничений интервалы между поездами будут увеличены до 40 минут, в том числе в час пик. Часть поездов будет отменена, а аэроэкспрессы в Шереметьево будут отправляться с Савеловского вокзала.

При этом 22 и 23 апреля будет закрыт центральный участок между вокзалами — здесь будут готовить инфраструктуру к запуску МЦД-4, который запланирован уже в этом году, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Расписание поездов на западном радиусе будущего МЦД-4 изменилось с 15 апреля. Корректировки будут действовать до 20 мая.

Запуск МЦД-4 позволит сократить интервал движения поездов в Новой Москве в полтора-два раза, сообщил заместитель мэра в правительстве столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Она будет включать шесть станций: Крекшино, Санино, Кокошкино, Толстопальцево, Внуково и Мичуринец.

Транспорт МЦД Москва Поезда
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Александр Лосото
Александр Лосото

Счастье материнства дороже денег

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нездоровая реакция на красивое тело

Александра Фадеева
Александра Фадеева

Как меняется столичный район «Марьина Роща»

Все мнения
О проекте