Движение поездов на МЦД-1 изменится с 22 по 24 апреля

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

С 03:00 22 апреля по 03:00 24 апреля изменится расписание движения поездов на МЦД-1. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В частности, не будет движения поездов между Савеловским и Белорусским вокзалами. Более того, эти станции временно станут конечными.

Также на время действия ограничений интервалы между поездами будут увеличены до 40 минут, в том числе в час пик. Часть поездов будет отменена, а аэроэкспрессы в Шереметьево будут отправляться с Савеловского вокзала.

При этом 22 и 23 апреля будет закрыт центральный участок между вокзалами — здесь будут готовить инфраструктуру к запуску МЦД-4, который запланирован уже в этом году, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Расписание поездов на западном радиусе будущего МЦД-4 изменилось с 15 апреля. Корректировки будут действовать до 20 мая.

Запуск МЦД-4 позволит сократить интервал движения поездов в Новой Москве в полтора-два раза, сообщил заместитель мэра в правительстве столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Она будет включать шесть станций: Крекшино, Санино, Кокошкино, Толстопальцево, Внуково и Мичуринец.