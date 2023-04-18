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Politico: США готовятся ввести беспрецедентные ограничения на инвестиции в Китай

Евгений Жуков
В мире
Politico: США готовятся ввести беспрецедентные ограничения на инвестиции в Китай
Фото: Unsplash

Администрация президента США Джо Байдена готовится объявить в этом месяце о беспрецедентных ограничительных мерах на американские инвестиции в Китай. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники во вторник, 18 апреля.

Подчеркивается, что данная мера будет направлена на сдерживание технологического и военного развития Пекина. По информации собеседников издания, администрация Белого дома уже начала дискуссии с предпринимательским сообществом, включая Торговую палату США.

Распоряжение американского лидера, как ожидается, обяжет бизнес из США уведомлять правительство о новых инвестициях в китайские технологические компании, а также введет запрет на некоторые сделки в критических секторах.

Еще один источник из президентской администрации заявил, что перед реализацией подобного решения Белый дом активным образом консультируется с союзниками и представителями промышленной сферы, передает Politico.

Соединенные Штаты Америки зависимы от собственного влияния на другие государства и делают все, чтобы сохранить его как можно дольше, сообщило издание Global Times.

Инвестиции США Китай Ограничения
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