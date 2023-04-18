Присяжные по делу врачей Белой и Сушкевич заявили о давлении со стороны судьи

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Четверо присяжных, выносивших решение по уголовному делу калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, сообщили о давлении со стороны судьи. Об этом заявил адвокат одной из обвиняемых Камиль Бабасов во вторник, 18 апреля.

По его словам, опрошенные присяжные заседатели заявили, что в комнату отдыха во время заседания заходил судья, который убеждал их в виновности подсудимых.

— Один из четверых, не явившийся на финальное заседание Мособлсуда присяжный, сообщил, что в день, когда он ехал в суд, его задержала полиция под надуманным предлогом. Из отдела его отпустили только к обеду, — рассказал Бабасов в интервью изданию «Медвестник».

По мнению защитника, суд может принять это во внимание, когда будет выносить решение по апелляции. 26 апреля трое судей огласят решение после того, как осужденные выскажут последние слова.

6 сентября 2022 года Элину Сушкевич и Елену Белую приговорили к девяти и девяти с половиной годам колонии по уголовному делу об убийстве младенца. По версии суда, причиной смерти ребенка стал сульфат магния, дозировка которого превышала допустимую даже для взрослого человека в 20 раз.

Примечательно, что это было уже повторное рассмотрение дела, которое расследуют с 2019 года. До этого суд в Калининграде оправдал врачей. Подробнее об этом деле — в материале «Вечерней Москвы».