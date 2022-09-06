Суд приговорил калининградских врачей Белую и Сушкевич к девяти и девяти с половниной годам колонии

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Суд приговорил калининградских врачей Елену Белую и Элину Сушкевич к 9,5 и 9 годам колонии за убийство младенца. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ во вторник, 6 сентября.

— Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК России, признаны судом достаточными для вынесения на основании вердикта присяжных заседателей приговора суда в отношении исполняющей обязанности главного врача родильного дома № 4 Калининградской области Елены Белой и врача анестезиолога-реаниматолога Элины Сушкевич. Они признаны виновными в убийстве малолетнего, — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что сульфат магния, дозировка которого в 20 раз превышала допустимую даже для взрослого человека, не мог попасть в организм ребенка никаким образом, кроме как будучи введенным врачами.

Во время предыдущего заседания по данному делу, которое проходило 30 августа, прокурор просил приговорить женщин к 13 годам колонии.

Дело, о котором идет речь, расследуется с 2019 года. Врачей обвиняли в умышленном убийстве младенца. «Вечерняя Москва» выпускала специальный материал, в котором были описаны все подробности дела.