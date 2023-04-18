Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Российских баскетболистов не допустят до квалификации на Олимпиаду в Париже

Евгений Белоусов
Спорт
Российских баскетболистов не допустят до квалификации на Олимпиаду в Париже
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Международная федерация баскетбола решила не допускать сборную России к отбору на Олимпиаду 2024 года в Париже. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе организации.

— Исполнительный комитет FIBA принял решение не разрешать регистрацию мужской сборной России в предквалификационных турнирах FIBA к Олимпийским играм 2024 года, — говорится в сообщении.

Уточняется, что к такому решению организация пришла из-за рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, говорится на сайте федерации.

28 марта глава МОК Томас Бах опубликовал целый перечень условий, по которым российским и белорусским спортсменам можно будет принимать участие в международных соревнованиях. Например, один из пунктов гласит, что спортсмены из названых стран смогут состязаться только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

В настоящее время 206 национальных олимпийских комитетов со всех пяти континентов приветствовали рекомендации МОК, сообщил Бах. Он также добавил, что ряд комиссий из Африки и Азии готовы разрешить российским и белорусским атлетам принимать участие в соревнованиях под национальными флагами.

Баскетбол Россия Олимпийские игры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Александр Лосото
Александр Лосото

Счастье материнства дороже денег

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нездоровая реакция на красивое тело

Александра Фадеева
Александра Фадеева

Как меняется столичный район «Марьина Роща»

Все мнения
О проекте