Российских баскетболистов не допустят до квалификации на Олимпиаду в Париже

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Международная федерация баскетбола решила не допускать сборную России к отбору на Олимпиаду 2024 года в Париже. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе организации.

— Исполнительный комитет FIBA принял решение не разрешать регистрацию мужской сборной России в предквалификационных турнирах FIBA к Олимпийским играм 2024 года, — говорится в сообщении.

Уточняется, что к такому решению организация пришла из-за рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, говорится на сайте федерации.

28 марта глава МОК Томас Бах опубликовал целый перечень условий, по которым российским и белорусским спортсменам можно будет принимать участие в международных соревнованиях. Например, один из пунктов гласит, что спортсмены из названых стран смогут состязаться только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

В настоящее время 206 национальных олимпийских комитетов со всех пяти континентов приветствовали рекомендации МОК, сообщил Бах. Он также добавил, что ряд комиссий из Африки и Азии готовы разрешить российским и белорусским атлетам принимать участие в соревнованиях под национальными флагами.