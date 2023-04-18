День открытых дверей пройдет в Корпоративном университете Московского метрополитена

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

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В Корпоративном университете Московского метрополитена 22 апреля состоится большой день открытых дверей, приуроченный к презентации профессии машиниста электропоезда. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Приглашаем 22 апреля попробовать себя в роли машиниста и узнать больше о профессии на дне открытых дверей нашего Корпоративного университета. Работники Московского транспорта имеют стабильный доход и пакет социальных льгот и гарантий правительства Москвы, — рассказал он.

По словам Ликсутова, представители университета и центра подбора персонала проведут презентацию профессии и познакомят слушателей с учебными аудиториями, интерактивными макетами и тренажерами для машиниста.

Кроме того, в программу войдут интервью с действующими машинистами, ознакомительная экскурсия по Корпоративному университету с посещением учебных кабинетов и тренажеров для машиниста, а также индивидуальное общение с действующими машинистами, специалистами университета и центра подбора персонала.

В конце марта профессии машиниста электропоезда в Корпоративном университете обучались более 600 человек. За 4,5 месяца студенты проходят теорию, а практические навыки отрабатывают на самом современном тренажере, который полностью имитирует кабину новейшего поезда «Москва-2020».