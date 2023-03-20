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Более 600 человек проходят обучение в Москве на профессию машиниста электропоезда

Лейла Алиева
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Более 600 человек проходят обучение в Москве на профессию машиниста электропоезда
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

На сегодняшний день на профессию машиниста электропоезда в Корпоративном университете учится более 600 человек. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— За 4,5 месяца студенты проходят теорию, а практические навыки отрабатывают на самом современном тренажере, который полностью имитирует кабину новейшего поезда «Москва-2020», — говорится в сообщении.

Для студентов Корпоративного университета также предусмотрены стипендии, а после успешной сдачи экзаменов учреждение поможет им трудоустроиться, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В прошлом году свыше тысячи водителей наземного транспорта прошли обучение в Москве. В ходе обучения специалисты изучают правила дорожного движения, а также знакомятся с устройством транспорта, стандартами сервисного обслуживания пассажиров и должностными инструкциями.

В начале февраля в столице заработали первые тренажеры поезда «Москва-2020». Всего в этом году на них пройдут обучение около 500 машинистов.

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