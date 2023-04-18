Песков: В Кремле не рассматривают планы о второй волне частичной мобилизации

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В Кремле не ведется обсуждение планов о второй волне частичной мобилизации в России. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова депутата Государственной думы Александра Бородая.

— Нет. Таких разговоров нет, — цитирует слова представителя Кремля Life.ru.

Бородай не исключил возможного начала второй волны призыва для участия людей в специальной военной операции. Он считает, что сконцентрированных сил на линии соприкосновения может быть недостаточно.

Немецкое издание Exxpress заявило, что отсутствие у правительства РФ планов по проведению новой волны мобилизации должно существенно обеспокоить украинское военно-политическое руководство. По мнению авторов статьи, такое положение вещей говорит о полном контроле ситуации на линии боевого соприкосновения президентом России.

Госдума приняла закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. По новым нормам повестки будут рассылать также через «Госуслуги». Подробнее о принятом законе, а также об ответах на связанные с ним вопросы — в материале «Вечерней Москвы».