Exxpress: Отсутствие у Кремля планов проводить новую мобилизацию грозит Украине проблемами

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Отсутствие у правительства РФ планов проводить новую волну мобилизации должно существенно обеспокоить украинское военно-политическое руководство. Такой вывод в среду, 12 апреля, сделало немецкое издание Exxpress.

— Заявление кремлевского руководства о том, что российская армия в состоянии противостоять ВСУ с помощью войск, уже дислоцированных на востоке Украины, не сулит ничего хорошего киевским властям, — говорится в публикации.

Авторы статьи также подчеркнули, что такое положение вещей говорит о полном контроле ситуации на линии боевого соприкосновения президентом РФ Владимиром Путиным и его командой.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что законопроект о едином реестре военнообязанных связан не с мобилизацией, а с воинским учетом.

В свою очередь глава Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов также отметил, что новые поправки о системе воинского учета и электронных повестках не связаны с проведением второй волны мобилизации в РФ. Она не планируется.

Подробнее о принятом законе, а также ответы на связанные с ним вопросы — в материале «Вечерней Москвы».