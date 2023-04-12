Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Exxpress: Отсутствие у Кремля планов проводить новую мобилизацию грозит Украине проблемами

Евгений Жуков
В мире
Exxpress: Отсутствие у Кремля планов проводить новую мобилизацию грозит Украине проблемами
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Отсутствие у правительства РФ планов проводить новую волну мобилизации должно существенно обеспокоить украинское военно-политическое руководство. Такой вывод в среду, 12 апреля, сделало немецкое издание Exxpress.

— Заявление кремлевского руководства о том, что российская армия в состоянии противостоять ВСУ с помощью войск, уже дислоцированных на востоке Украины, не сулит ничего хорошего киевским властям, — говорится в публикации.

Авторы статьи также подчеркнули, что такое положение вещей говорит о полном контроле ситуации на линии боевого соприкосновения президентом РФ Владимиром Путиным и его командой.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что законопроект о едином реестре военнообязанных связан не с мобилизацией, а с воинским учетом.

В свою очередь глава Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов также отметил, что новые поправки о системе воинского учета и электронных повестках не связаны с проведением второй волны мобилизации в РФ. Она не планируется.

Подробнее о принятом законе, а также ответы на связанные с ним вопросы — в материале «Вечерней Москвы».

Украина Мобилизация Армия Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Анатолий Петрукович
Анатолий Петрукович

Лунный аппарат добудет воду: какой будет следующая миссия российских ученых

Владимир Сурдин
Владимир Сурдин

Марсианских яблочек ждать еще долго

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Вундервафли» наготове: о чем бредят в нацистской Украине

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Наука полна романтики, она вдохновляет: зачем нам изучать космос

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Происхождение авторского текста: Американская гильдия сценаристов хочет узаконить использование ИИ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Все мнения
О проекте