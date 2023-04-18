Остановка «Валдайский проезд» начнет работать для автобусов в обе стороны

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, Беломорская улица Карта всех событий

Автобусная остановка «Валдайский проезд» начнет работать в обе стороны. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— С 22 апреля на маршруте № 500 остановка «Валдайский проезд» начнет работать в обе стороны. Это сделает поездки жителей ближайших районов удобнее, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

С 15 апреля в Москве запустили новый автобусный маршрут с663 от станции метро «Лухмановская» до индустриального парка «Руднево». Сотрудники нового технопарка и жители деревни Руднево получат удобное транспортное сообщение с Некрасовской линией метро.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице продолжается работа по замене дизельных автобусов на электробусы российского производства. В городе в настоящее время насчитывается 79 маршрутов с электробусами, в этом году появится еще 29. Помимо этого, в столице установят около 200 новых ультрабыстрых зарядных станций.