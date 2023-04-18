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Песков: Точной даты прямой линии с Путиным пока нет

Евгений Белоусов
Общество
Песков: Точной даты прямой линии с Путиным пока нет
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Точной даты проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пока нет. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Пока нет точной даты, — передает слова Пескова РИА Новости.

21 февраля Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Главные тезисы выступления — в материале «Вечерней Москвы».

Свыше 80 процентов опрошенных граждан России положительно оценили выступление Путина с посланием Федеральному собранию, свидетельствует исследование, проведенное ВЦИОМ.

Так, 45 процентов респондентов оценили свое впечатление от послания как полностью положительное, 36 процентов — скорее, положительное. В общей сложности 81 процент участников опроса дал позитивные оценки.

При этом 11 процентов опрошенных ответили, что им не понравилось выступление президента, еще 8 процентов выразили безразличие. Еще 82 процента россиян отметили, что вся речь Путина была интересной.

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