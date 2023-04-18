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Москвичей пригласили поучаствовать в акции «Расул Гамзатов глазами детей»

Евгений Силаев
Общество
Москвичей пригласили поучаствовать в акции «Расул Гамзатов глазами детей»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

С 24 апреля по 22 мая пройдет всероссийская акция «Расул Гамзатов глазами детей», приуроченная к столетнему юбилею поэта. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили организаторы мероприятия.

Принять участие в акции сможет любой желающий. Для этого необходимо прочесть стихотворение Гамзатова и опубликовать соответствующую запись в соцсети «ВКонтакте» с хештегом #гамзатовкдш.

Члены жюри выберут по 10 победителей в трех возрастных категориях: от 6 до 10, от 11 до 14 и от 15 до 17 лет. Лауреаты получат подарки от проекта «Культура для школьников», а лучшие работы опубликуют на сайте «Культурадляшкольников.РФ».

Кроме того, платформа «VK Клипы» совместно с популярными блогерами запустит конкурс, участники которого смогут показать свои «фишки» широкой аудитории. Знаменитости отберут шесть участников с самыми необычными талантами. Они смогут выступить на сцене блогеров на VK Fest 2023.

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