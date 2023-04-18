Reuters: Польша предложила запретить транзит нефти по «Дружбе»

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Польша подготовила предложения по новому, 11-му пакету санкций ЕС против России. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает агентство Reuters.

Так, страна предлагает полностью запретить транзит российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» и ограничить импорт российских алмазов.

Список идей также включает в себя введение ограничений на импорт природного газа из России, в том числе СПГ. Кроме того, Польша призывает ограничить сотрудничество в атомной энергетике.

Письменное предложение польской стороны было доставлено в Еврокомиссию в этом месяце. Это «знаменует собой первый залп в долгих и сложных переговорах между 27 странами блока», передает Reuters.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерское правительство будет и дальше блокировать санкции ЕС против ядерной энергетики России.

Евросоюз планирует обсудить 11-й пакет санкций в отношении России сразу после католической Пасхи. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, что на этот раз может в него войти.