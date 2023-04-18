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«Ностальгия берет верх»: почему на телевидение возвращаются старые сериалы

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Ностальгия берет верх»: почему на телевидение возвращаются старые сериалы
Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START

Перезапуск старых сериалов связан с желанием медиаменеджеров поднять рейтинг канала. В свою очередь создатели теленовелл хотят вернуть их благодаря ностальгическим чувствам старых зрителей и заинтересовать новых. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал кинокритик Сергей Сычев.

По его словам, возвращение к старым сюжетам и давно знакомым персонажам — это не признак дефицита идей или отсутствия предложений на рынке.

— Наоборот, сегодня в России запускается огромное количество проектов, и некоторые из них довольно смелые, — говорит собеседник «ВМ». — Насколько тот или иной формат будет успешен — вопрос времени и удачи. И на фоне такого изобилия создатели знакомого всем проекта хотят возродить старый и любимый многими жанр, чтобы вернуть себе зрителей, а заодно приучить новое поколение к классике ситкома, который был популярен 10–15 лет назад.

Кинокритик отметил, что даже если перезапуск старых «мыльных опер» станет провальным, в первое время они все же получат высокие рейтинги благодаря громкому имени и заинтересованности. В этом контексте возникает вопрос: почему зрители готовы смотреть обновленный вариант знакомого сериала, пусть даже в осовремененных вариациях?

— Подобные проекты напоминают людям о лучших годах жизни. Это детство, юность, школа. Ностальгические чувства берут верх, — отвечает Сычев.

Кроме того, как отмечает эксперт, при возрождении старой сериальной франшизы срабатывает эффект «золотого века»: с возрастом людям кажется, что «все самое лучшее было раньше», а все новое — это хорошо забытое старое. Именно за счет этих простых истин создатели забытого кино хотят возродить свое детище.

Перезапуск старых сериальных франшиз не редкость. Так, в 2016 году вышло продолжение знаменитых «Секретных материалов» (1993–2002 годы), годом позже, после 26-летнего перерыва, зрители наконец увидели третий сезон культового сериала «Твин Пикс» (1991-й). А в начале этого года стало известно о возвращении на экраны российского сериала «Папины дочки» (2007–2013 годы). Его релиз намечен на осень 2023 года.

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