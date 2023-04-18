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«РВ»: В ходе боев под Херсоном ликвидирован экс-депутат Рады Барна

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«РВ»: В ходе боев под Херсоном ликвидирован экс-депутат Рады Барна
Фото: president.gov.ua

В ходе боев на Херсонском направлении ликвидирован бывший депутат Верховной рады Олег Барна. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что именно Барна стал героем интернет-мемов после того, как в 2015 году попытался вынести премьер-министра Украины Арсения Яценюка с трибуны Верховной рады. При этом подробности гибели бывшего политика не сообщаются, передает Telegram-канал.

Российские военные на Херсонском направлении затопили немецкий танк Leopard. Предположительно, немецкими зенитно-ракетными комплексами управляли наемники из Германии.

По мнению журналиста Яна Хумина, который недавно побывал в Артемовске, украинские военнослужащие не понимают, зачем они сражаются за это место. Обозреватель описал настроение солдат ВСУ как «напряженное, сосредоточенное и обеспокоенное».

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения ВСУ в Артемовске США могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения.

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