Фото: пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы стартовала акция «Мы помним», в которой примут участие школьники, студенты и волонтеры. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе музея.

Согласно правилам акции, до 9 мая гости музея будут возлагать цветы к скульптуре Солдата-Победителя в Зале Славы. Первыми участие в памятном мероприятии приняли около 50 учеников гимназии имени Е. М. Примакова.

— На куполе Зала Славы выбиты имена почти 12 тысяч героев Советского Союза и героев России, награжденных за подвиги в годы Великой Отечественной войны, за вклад в разгром нацизма. Их дело продолжает нынешнее поколение защитников Отечества, — сказал заместитель директора Музея Победы вице-адмирал Федор Смуглин.

Кроме того, к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне для гостей музея будет подготовлена светозвуковая инсталляция «Дорога к Победе».

25 апреля в Музее Победы откроется выставка «Награды Победы». Посетители увидят свыше 100 наград стран — участниц Второй мировой войны: СССР, США, Великобритании, Франции, Китая, Монголии и многих других. Выставка будет проходить до 12 июня.