Столтенберг призвал страны НАТО передать Украине еще больше оружия

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал поставки военной помощи украинской сторонне.

Генсек Североатлантического альянса заявил о необходимости передать Вооруженным силам Украины еще больше оружия. По его словам, союзники Киева уже передали «огромное количество оружия, боеприпасов, материалов», однако страна нуждается в дополнительных поставках, передает РИА Новости.

В этот же день на территорию Украины была доставлена система противовоздушной обороны Patriot с ракетами. Помимо этого, ВСУ получили от ФРГ еще 16 грузовых автомобилей Zetros. Таким образом, в настоящее время украинская армия в общей сложности обладает 76 подобными грузовиками.

Накануне стало известно, что Словакия направила Украине все 13 обещанных истребителей МиГ-29.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» поделился мнением, что европейские государства смогут передавать ВСУ оружие не более девяти месяцев, потому как их собственные запасы почти на исходе.