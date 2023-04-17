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Минобороны Словакии сообщило о передаче Украине 13 обещанных истребителей МиГ-29

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны Словакии сообщило о передаче Украине 13 обещанных истребителей МиГ-29
Фото: shutterstock

Словакия направила Украине все 13 обещанных истребителей МиГ-29. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил министр обороны республики Ярослав Надь.

— Передача была осуществлена на земле в условиях максимально возможной безопасности. Выражаю благодарность всем участникам, поскольку в таких случаях это действительно важная и сложная логистическая операция, — приводит его слова газета Pravda.

Недавно Министерство обороны Болгарии решительно опровергло сообщения о планах подарить Украине истребители МиГ-29. При этом советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат 3 апреля рассказал, что Киев имеет три бригады таких истребителей.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» поделился мнением, что европейские государства смогут поставлять украинской армии оружие не более девяти месяцев, поскольку их собственные запасы почти на исходе. По его словам, после распада Советского Союза европейские государства стали уделять меньше внимания своему оборонному комплексу.

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