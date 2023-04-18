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На МКАД возникла пробка из-за дорожной аварии

Ирэна Колесова
Происшествия
На МКАД возникла пробка из-за дорожной аварии
Фото: Вечерняя Москва

На внутренней стороне 44-го километра МКАД произошла авария, которая спровоцировала затрудненное движение на этом участке, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

авария на МКАД / Видео: telegram-канал Дептранс. Оперативно.

В ведомстве отметили, что столкнулись два автомобиля, один из которых стоял на проезжей части. На место сразу же прибыли оперативные службы, они устраняют последствия ДТП.

Пока неизвестно, есть ли в аварии пострадавшие. Движение в районе ДТП затруднено. Водителям рекомендуют учитывать дорожную обстановку и заранее планировать другие маршруты объезда.

Днем 18 апреля в Москве произошла еще одна авария. Автомобиль наехал на пешехода в районе дома № 54 на Ярославском шоссе. Движение также было затруднено на некоторое время. Пока данных о состоянии пострадавшего пешехода нет.

На северо-востоке МКАД произошло ДТП, в результате которого на проезжую часть опрокинулся грузовик. Авария случилась на внутренней стороне 85-го километра. Водитель грузовика не успел затормозить и врезался в легковую машину, после чего перевернулся. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

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