На МКАД возникла пробка из-за дорожной аварии
На внутренней стороне 44-го километра МКАД произошла авария, которая спровоцировала затрудненное движение на этом участке, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В ведомстве отметили, что столкнулись два автомобиля, один из которых стоял на проезжей части. На место сразу же прибыли оперативные службы, они устраняют последствия ДТП.
Пока неизвестно, есть ли в аварии пострадавшие. Движение в районе ДТП затруднено. Водителям рекомендуют учитывать дорожную обстановку и заранее планировать другие маршруты объезда.
Днем 18 апреля в Москве произошла еще одна авария. Автомобиль наехал на пешехода в районе дома № 54 на Ярославском шоссе. Движение также было затруднено на некоторое время. Пока данных о состоянии пострадавшего пешехода нет.
На северо-востоке МКАД произошло ДТП, в результате которого на проезжую часть опрокинулся грузовик. Авария случилась на внутренней стороне 85-го километра. Водитель грузовика не успел затормозить и врезался в легковую машину, после чего перевернулся. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.