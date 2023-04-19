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Украинский беспилотник атаковал военкомат в Брянской области

Ирэна Колесова
Происшествия
Украинский беспилотник атаковал военкомат в Брянской области
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об очередной атаке на инфраструктуру региона со стороны ВСУ. Глава области заявил, что украинский беспилотник направили на здание военкомата в округе Новозыбков.

— ВСУ с помощью беспилотника атаковали здание военкомата городского округа Новозыбков. Пострадавших нет, в здании частично выбиты стекла. На месте работают оперативные службы, — написал Богомаз в своем telegram-канале.

Сейчас на территории Брянской области введен желтый уровень опасности. Правоохранители проводят усиленные досмотры в местах большого количества людей. В том числе, на вокзалах, рынках. В регионе значительно усилили охрану важных объектов.

17 апреля в Брянской области была совершена попытка незаконного пересечения границы России со стороны Украины. По словам губернатора, нарушитель погиб, подорвавшись на заминированной защитной линии.

2 марта украинские диверсанты вошли на приграничную территорию Брянской области. Что произошло в регионе — читайте в материале «Вечерней Москвы».

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