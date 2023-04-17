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Богомаз сообщил о попытке нарушения российско-украинской границы в Брянской области

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Богомаз сообщил о попытке нарушения российско-украинской границы в Брянской области
Фото: Pixabay

В Брянской области была совершена попытка незаконного пересечения границы России со стороны Украины. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил губернатор региона Андрей Богомаз.

— В районе села Запесочье Погарского района со стороны Украины была совершена попытка незаконного пересечения государственной границы, — написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, нарушитель погиб, подорвавшись на заминированной защитной линии.

2 марта украинские диверсанты вошли на приграничную территорию Брянской области. Что произошло в регионе — читайте в материале «Вечерней Москвы».

Также Вооруженные силы Украины 21 марта с помощью беспилотника атаковали территорию нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» в Брянской области. Пострадавших в результате инцидента нет.

На территории НПС обнаружили взрывные устройства. Они находились в разрушенных пластиковых корпусах с поражающей боевой частью в виде стальных шариков. Уточняется, что повреждения корпусам были нанесены в результате падения с дронов.

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