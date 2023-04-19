«МК»: Телеведущая Анна Чапман могла сменить фамилию на Романову

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Россиянка Анна Чапман прославилась на всю планету несколько лет назад, когда стала фигуранткой громкого дела о шпионаже в США. Недавно журналисты выяснили, что телеведущая решила сменить фамилию и теперь преподносит себя как Романова, пишет «Московский комсомолец».

По сведениям издания, теперь Анна Чапман представляется как Романова. Пока точного подтверждения этому нет, однако журналисты уже гадают, зачем знаменитость пошла на такой шаг. Одна из версий — что Анна Чапман решила вновь получить работу в государственных органах, а известность ее прошлой фамилии могла этому помешать.

Еще некоторые предполагают, что телеведущая просто не афиширует свою личную жизнь, а на самом деле якобы давно вышла замуж. Или же речь идет о наследии императорской семьи Романовых, с которой, по слухам, у Анны есть родственные связи.

Несмотря на творческий и телевизионный путь Анны Чапман, россияне все равно считают ее одним из самых известных разведчиков в мире. В этот список входит также президент России Владимир Путин, свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).