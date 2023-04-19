Врач Видякина перечислила полезные для печени продукты

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Весна — традиционно время простуд и сезонных вирусных заболеваний. Многие люди начинают принимать огромное количество лекарств, не задумываясь о том, что это серьезный удар по печени.Специалисты отмечают, что некоторые лекарства обладают токсичностью, и именно печень потом очищает организм от их вредного воздействия.

Врач-гастроэнтеролог Надежда Видякина назвала продукты, которые поддержат работу печени и помогут ей справиться с токсичными компонентами таблеток. По словам специалиста, речь идет об грейпфруте, винограде, а также чернике и клюкве.

Кроме того, Видякина добавила, что очень полезно употреблять свекольный сок. Важно включить в свой рацион и грецкие орехи, которые тоже помогут работе печени. Полезны жирная рыба, чай и кофе, а также авокадо, пишет «Роскачество».

Врач-диетолог Триста Бест рассказала, какие пищевые привычки помогут долго оставаться молодым и способны замедлить старение организма. По словам специалиста, важно включить в рацион как можно больше еды, насыщенной клетчаткой. Это поможет снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также станет хорошей профилактикой сахарного диабета и онкологических болезней. Бест посоветовала почаще есть каши, фрукты и овощи.