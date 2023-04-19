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Лавров заявил, что США могут обмануть кого угодно в любой момент

Ирэна Колесова
Политика
Лавров заявил, что США могут обмануть кого угодно в любой момент
Фото: Пресс-служба Совфеда

Весь мир давно прекрасно в курсе, что Соединенные Штаты могут обмануть кого угодно в любой момент, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Я хочу подчеркнуть, что всем прекрасно известно, что Соединенные Штаты могут обмануть в любой момент и гораздо чаще они обманывают, чем выполняют свои собственные обещания, свои собственные предложения, — сказал Лавров в ходе пресс-конференции.

Лавров отметил, что США еще в прошлом году стали ослаблять санкции в отношении Венесуэлы, много говорилось о том, что ограничения будут сниматься. Но затем Белый дом начал грозить стране еще большим давлением, если венесуэльское руководство не согласится войти в контакт с местной оппозицией.

Лавров добавил, что в данной ситуации Россия полностью на стороне Венесуэлы. Он отметил, что экономика страны вынуждена выдерживать беспрецедентные санкции. Хотя руководство Венесуэлы должно решать самостоятельно, в каком ключе им двигаться и как поступать со своими внутренними проблемами, передает РИА Новости.

Такие заявления прозвучали в ходе поездки Лаврова в страны Латинской Америки. Министр иностранных дел России с 17 по 21 апреля планирует успеть посетить Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. На повестке переговоров сотрудничество всех этих государств с Россией в торговле, политике, образовании и других сферах.

Сергей Лавров США Венесуэла
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