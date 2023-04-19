Ясновидящая Новокрещенская рассказала, когда конфликт на Украине перейдет в «холодную фазу»

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Мировая экономика к зиме 2023 года столкнется с серьезным кризисом, а конфликт на Украине перейдет в «холодную фазу». Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала ясновидящая Анна Новокрещенская.

По ее словам, период с лета по осень этого года станет этапом, когда начнется процесс свертывания мировых экономик.

— Нужно понимать, что экономка — это не всегда про деньги, а больше про стратегию: как страна выстроила пути спасения, сохранения и приумножения ресурсов, которые поддерживают ее. Государства, которые к 2023 году не продумали эту цепочку, столкнутся с серьезным кризисом, — предупредила собеседница «ВМ».

Глобальный кризис, как полагает Новокрещенская, начнется, как и прежде, в США и ударит рикошетом по другим странам. Под сильнейшим ударом окажутся страны Запада, так как их правительства менее всего подготовлены к потенциальному кризису. В то же время такие страны, как Россия, Китай и Индия, перенесут «потрясение» намного легче.

Собеседница «ВМ» утверждает, что глобальный мир в 2023 году не наступит. Однако попытки наладить отношения между враждующими странами все же будут предприняты.

— Страны, погрязшие в конфликте, не против бы исправить те ужасные обстоятельства, которые погрузили мир в хаос. Но военная обстановка продолжится, и дальнейшая политика будет все равно выстраиваться по принципу «у кого мощнее армия, кто сильнее пригрозит — тот и прав», — сказала Новокрещенская.

В связи с этим ожидать завершения военных конфликтов в осязаемом будущем не стоит. Но в то же время не возникнет новых противостояний. По словам экстрасенса, к зиме 2023 года конфликт на Украине перейдет в «холодную фазу».

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