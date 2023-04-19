В Индии «кремированный» мужчина внезапно пришел к себе домой

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В Индии мужчина, которого все его родственники давно считали умершим от коронавируса, внезапно пришел в свою семью и шокировал своих родных. О странной ситуации сообщила газета Times of India.

Известно, что жителя страны сочли умершим от последствий инфекции еще в 2021 году, когда в Индии бушевала пандемия.

— Я жила как вдова с февраля 2021 года. Мы провели все ритуалы, которые совершаются после смерти члена семьи, — сказала супруга мужчины.

Мужчина в то время серьезно заболел коронавирусом и попал в больницу города Вадодар. Врачи решили, что он уже умер, и даже показали семье, как он без движения лежит под простыней. Потом медики сказали, что будут кремировать тело.

Никто не ожидал того, что буквально на днях именно этот житель Индии взял и пришел домой к своему дяде. Пациент поделился, что вынужден был провести все это время у некоей банды, которая держала его в заточении и постоянно заставляла принимать наркотики. Мужчина считает, что его просто похитили. Только спустя два года ему удалось сбежать от злоумышленников. Теперь в этом деле будет разбираться полиция.

Удивительные истории выживания действительно случаются по всей планете. 4 апреля в Воронеже 40-летний мужчина выпал с балкона последнего, 19-го этажа жилого дома, рухнул на припаркованный внедорожник и отделался лишь переломом ребер и травмой пятки. Объяснить подобные истории очень сложно даже врачам.